ドジャースの大谷がフリー打撃を行ったことに、アーロン・ベイツ打撃コーチは「彼が“グラウンドで打ちたい”って言ったんだ。特別な理由があったわけじゃない。スイングの感覚を確認したり、少し動いて、捕手の前で打ったりしただけだ」と説明した。通常通りに室内でのティー打撃もこなしたという。同僚たちを喜ばせた屋外での打撃練習を同コーチは「凄く良かったよ。最後の方は特に素晴らしかった」と評価。「明日は問題ない