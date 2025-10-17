ブルワーズは本拠で痛い2連敗を喫し、ドジャースタジアムで練習を行った。敗れると後がない第3戦、先発投手は未発表。パット・マーフィー監督は「キンタナ、ミジオロウスキーあたりが長いイニングを投げる候補」と述べており、その2人が投手起用の中心になりそうだ。ここまで大谷を7打数1安打に抑えているが、同監督は「ここ4、5試合で結果が出てないとしても、不調なんて呼べるもんじゃない。そういうレベルの打者だ」と警