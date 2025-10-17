ドジャースのロバーツ監督が、13日の第1戦で2―0の9回から登板し2/3イニングを1安打1失点で降板し、160キロ超が一球もなかった佐々木について「何の問題もない。トレーニングスタッフもコーチ陣も、いい状態だと感じている」と問題なしと強調した。13日は平均球速も157・7キロにとどまったが「彼は“フルゴー”（制限なしで登板可能）。もし明日の夜に順番が回ってくれば、しっかり準備ができている」と語った。