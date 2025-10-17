大阪・関西万博の期間中に運航していた水素燃料電池を使った船が東京の海で活用されることになりました。岩谷産業が開発した水素燃料電池船「まほろば」は、水素と空気中の酸素を反応させて作った電気で動く環境にやさしい船で、万博期間中は会場の夢洲にアクセスする船として運航していました。16日、東京都と岩谷産業は基本協定を結び、「まほろば」は今後、東京港の周辺で運航することが決まりました。環境学習や国際的なイベン