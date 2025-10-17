カブスのジェド・ホイヤー編成本部長が、今オフにFAになる可能性のある今永との契約について「この2、3週間で決断する必要がある」との見通しを示した。2年目が終了した今オフに球団は3年の契約延長、今永側は単年契約の選択権がある。1年目の昨季は15勝でリーグ3位の防御率2・91も、今季は故障離脱もあって9勝にとどまり、プレーオフは2試合で防御率8・10だった。今永は今後の希望などには触れず「シビアなビジネスの世界で