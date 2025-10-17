◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ブルージェイズ13―4マリナーズ （2025年10月15日シアトル）ブルージェイズは主砲ゲレロの一発など、5本塁打を含む18安打で13点を奪い大勝で1勝2敗とした。第2戦まで7打数無安打だったゲレロは初回に内野安打を放つと、3回は左翼フェンス直撃の二塁打、5回は低めの球を豪快に振り抜きバックスクリーンにソロ。三塁打が出ればサイクル安打の8回は、カーブを捉えて右中間を深々と破っ