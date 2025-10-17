16日、岩手県北上市の温泉旅館で、露天風呂を清掃していた従業員の男性が行方不明となりました。警察は、現場に複数の血痕があったことから、クマに襲われた可能性が高いとみて、付近を捜索しています。原周太・テレビ岩手「瀬美温泉の入り口です。こちらの道路を行った先に、瀬美温泉があるのですが、人がクマに襲われた可能性があり、警察が現在、通行止めをしています」警察によりますと、16日午前11時15分ごろ、岩手県北上市の