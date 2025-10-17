◇セCSファイナルステージ第2戦阪神5―3DeNA（2025年10月16日甲子園）絆の強さを見せつける零封だ。試合の流れを変えたのは、窮地をしのいだ1点劣勢の8回。3番手で2イニング目の登板となった湯浅が意地を見せた。「点は与えられない展開だったので、何とか粘ろうと思って頑張りました」先頭・佐野に中前打を許して、筒香には右翼への二塁打で無死二、三塁と追い詰められた。追加点を奪われれば一気にDeNAペースに持ち