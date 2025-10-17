◇セCSファイナルステージ第2戦阪神5―3DeNA（2025年10月16日甲子園）2夜連続で勝利の流れをたぐり寄せたのは、阪神・及川だった。6番手として延長10回に登板すると、わずか10球で3者凡退。直後の攻撃でサヨナラ勝ちを決め、2試合連続で勝ち投手となった。「今日は3人で斬れたのが一番良かったと思っています。それでいい流れで攻撃を迎えることができたので、そこが良かったと思います」先頭の桑原を145キロの高め直