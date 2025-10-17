◇セCSファイナルステージ第2戦阪神5―3DeNA（2025年10月16日甲子園）森下と佐藤輝だけじゃない。阪神の5番・大山も仕事をきっちり果たした。初回、1点を先制してなおも1死二、三塁で、中堅へ飛距離十分の犠飛を放った。「先制してもらった後だったので、どんな形でも追加点を取ることだけを考えて打席に入った。得点につながって良かった」。レギュラーシーズンでリーグ3位の75打点を挙げた勝負強さを発揮した。