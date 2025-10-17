◇セCSファイナルステージ第2戦阪神5―3DeNA（2025年10月16日甲子園）阪神・小幡が超美技でピンチを未然に救った。2―3の4回1死一塁。DeNA・林が放った三遊間への痛烈なライナーを横っ飛び。長い手足を最大限に生かして好捕した。素早い反応で遊直に仕留めると、甲子園からは大歓声が湧き起こった。苦しみながらも、粘投していた才木をアシスト。勝ち越しを許して嫌な雰囲気が漂っていた中で、「結果的に良かったかなと思