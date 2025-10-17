プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サバのピリ辛みそ煮」 「ホウレン草とちくわの卵とじ」 「湯豆腐」 の全3品。 サバのみそ煮は豆板醤を加えてピリ辛に。湯豆腐は煮たたせないのがポイント！【主菜】サバのピリ辛みそ煮 定番のサバのみそ煮。ご飯に合うおかずです。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：300Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希子材料（2人分）