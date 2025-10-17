きょうのポンドドルは買い戻しが続き、一時１．３４ドル台半ばまで上昇。その後は伸び悩んではいるものの、１．３４ドル台は維持している。本日は２１日線が１．３４ドル台前半に来ており、その付近での推移。一方、ポンド円はドル円に追随する形で上に往って来いの展開が見られている。一旦２０３円台半ばまで上昇したものの、２０２円台半ばに伸び悩む展開。ここに来て円安の動きが止まっていることから、ポンド円も調整が続い