全国的にクマによる被害が相次ぐ中、16日午前11時ごろ、岩手県北上市の温泉施設から「露天風呂の清掃をしていた男性従業員の姿が見えない」と警察に通報がありました。露天風呂には血痕があり、警察は現場の状況などから男性がクマに襲われ、連れ去られたとみています。すぐ目の前に見えるのが、現場となった温泉施設の入り口です。警察による規制が続いていて、およそ200メートル先の施設に近づくことはできません。警察からはな