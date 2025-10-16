バルセロナに所属するスペイン代表FWフェラン・トーレスが、トレーニングの一部に復帰したようだ。16日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。ここまで8試合を消化したラ・リーガで6勝1分1敗を記録し、勝ち点「19」の2位につけているバルセロナ。連覇を目指す同クラブは首位のレアル・マドリードを2ポイント差で追っており、18日にホームでジローナとの一戦へと臨む。しかし、10月の代表ウィークではバルセロナの所属選手に負傷