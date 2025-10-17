アメリカのトランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談を前に、ロシアのプーチン大統領と電話で会談しました。アメリカのトランプ大統領は16日、「現在、ロシアのプーチン大統領と電話で会談中です。会談は長時間にわたるもので、終了後、私とプーチン大統領がそれぞれ内容を報告する予定です」とSNSに投稿しました。トランプ大統領は17日にウクライナのゼレンスキー大統領とホワイトハウスで会談する予定で、