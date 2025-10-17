大阪・関西万博でも話題となった“空飛ぶ車”。そんな次世代の有人エアモビリティが、2年後にはもっと身近になるかもしれません。ワールドスキャンプロジェクト・上瀧良平代表取締役：どこでも誰でも飛ぶことができてしまう。歩けない場所はもうない。スターウォークできない場所はない。16日にお披露目されたのは、1人乗りの空飛ぶスポーツカー「STAR WALKERS」。2150万円で予約注文の受付が始まりました。オープンカーよりも開放