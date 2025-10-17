埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームで入所者2人が殺害された事件で、逮捕された元職員の男が「2人に恨みはなかった」と供述していることが分かりました。木村斗哉容疑者（22）は鶴ヶ島市の介護付き老人ホームで、入所者の小林登志子さん（89）を殺害した疑いが持たれています。死亡した別の入所者の女性についても、木村容疑者の犯行とみられています。その後の捜査関係者への取材で、木村容疑者が施設で勤務していた時期と2人の入所時期