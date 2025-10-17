【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピック組織委員会は16日、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場で記者会見を開き、来年2月6日に同競技場で行われる五輪開会式のコンセプトを「調和」と発表した。イタリアの歴史、文化の力と五輪精神の融合を表現し、分断が進む世界の平和を願う。今回の五輪は四つの会場群で異例の広域開催のため、開会式にはコルティナダンペッツォなどミラノ以外の開催地にいる選手も参