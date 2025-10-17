乾燥やハリ不足など、40代からの肌悩みに寄り添う新たなエイジングケア※ クリームがファンケルから登場。2026年1月20日（火）より発売される「シールドチャージ クリーム」は、うるおいを守りながらベタつかず、長時間ふっくらとした弾力肌を叶える一品。ファンケル独自の「ペプチドパワー複合体」と「シールドチャージ処方」が、疲れた肌を内側から立て直します。※年齢に応じたケア