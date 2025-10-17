首相指名選挙を巡って、政策協議や党首会談が行われるなど各党の駆け引きが続いています。16日夜、東京・新橋駅前では日本維新の会の街頭演説が行われました。日本維新の会・藤田共同代表：高市早苗自民党総裁、あれだけ直球に覚悟を持ってぶつかってくる、すごい人だなと思いました。私たちはそれ以上の熱量でぶち当たりたいと思います。連立を視野に行われた自民党と日本維新の会との政策協議では…。日本維新の会・藤田共同代表