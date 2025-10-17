犬が夜中に目を覚まし、叱られたり無視されたりすることを心配している可能性があるという。ハンガリー科学アカデミーによるエトヴェシュ・ロラーンド大学で実施された研究で、犬が人間と同様のレム睡眠と感情的記憶を経験することが判明、ストレスの多い経験や楽しい経験を頭の中で再現できることがわかった。研究チームは、この感情的記憶が犬の睡眠の質に影響を与える可能性を指摘している。「犬はストレスや喜びの経験を記憶し