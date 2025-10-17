追加利下げに慎重なマン英中銀委員の発言が伝わっており、「インフレ期待を抑制するには引き締めが必要」との認識を示した。 ・総合インフレは上昇を継続。 ・インフレ期待を抑制するには引き締めが必要。 ・下方リスクはあるが、インフレ持続性の証拠も。 ・インフレ持続性が主要な政策課題。 ・今後さらなる金融市場の混乱の可能性あり。 ・国内価格要因が外部要因を上回る。 ・貿易転換は現時点ではさほど大きくない