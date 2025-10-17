◆まだ間に合う！大阪のハロウィンアフタヌーンティー8選。かぼちゃや栗、紫芋におばけモチーフのかわいいスイーツも画像：ロビーラウンジ／ホテル日航大阪秋の大阪で楽しみたいのは、ハロウィンだけの特別感たっぷりなアフタヌーンティー。ジャック・オ・ランタンやおばけモチーフのスイーツに、かぼちゃやマロン、紫芋など秋の味覚を使った華やかなメニューがずらり。高級ホテルのロビーラウンジから、友達との集まりにぴったり