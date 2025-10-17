【一番くじ NieR:Automata Ver1.1a -人類に栄光あれ-】 10月17日 順次発売 価格：1回900円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ NieR:Automata Ver1.1a -人類に栄光あれ-」を10月17日より順次発売する。価格は1回900円。 本商品は、「NieR:Automata Ver1.1a」をモチーフにした一番くじ。A賞はサイズが約20cmの「A2 フィギュア」。B賞とC賞は