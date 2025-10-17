ジュニア世代の初潮を優しくサポートするÉCRUの『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS』が登場♡ 約45mlの吸水量でそわそわ期から多い日まで対応し、ナプキン併用もOK。おなか部分のポケットや大きめクロッチで動きやすく、通気性のあるメッシュ素材でムレも軽減。柔らかなニュアンスカラーとフリルで、おしゃれも楽しめる安心設計です♪ そわそわ期も安心の吸水設計 NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS