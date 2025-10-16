◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）鷹の至宝が一振りで決めた。値千金の先制3ランで今季初めて本拠地のお立ち台に立ったソフトバンクの大砲は「初めまして。柳田でーす！アドレナリンMAX！！」と大絶叫。福岡のファンを熱狂の渦に巻き込んだ。日本ハム先発の福島蓮に抑えられ、初戦と同様に重苦しい雰囲気。0―0の8回、先頭の山