◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）日本ハム先発の福島に7回までほぼ完璧に抑え込まれる苦しい試合展開。唯一のチャンスだった8回に、柳田が試合を決めた。「詰まった」と言いながら、逆方向のスタンドまで飛ばせる選手はそうはいない。さすがのパワーを含め「らしさ」が全開の一発だった。8回1死一、二塁で福島から代わった左腕