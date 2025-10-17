◇セCSファイナルステージ第2戦阪神5−3DeNA（2025年10月16日甲子園）阪神・及川がまた勝利の使者になった。延長10回の1イニングを3人で斬ると、その裏に森下のサヨナラ2ランが飛び出て、白星が転がり込んだ。1回2/3を無失点に抑えた前日に続き、2戦日続けて勝利投手になった。「今日は3人で切れたのが一番良かった。それでいい流れで攻撃を迎えることができたので、そこがよかったと思う」役割を果たしたことに手応え