記者会見する私立関西高の元野球部員＝16日午後、岡山市北区強豪として知られる岡山県の私立関西高野球部でいじめがあり、1年生だった部員が昨年自主退学していたことが分かった。現在は通信制高校に通う兵庫県の男子生徒（17）と代理人弁護士が16日、岡山市で記者会見して明らかにした。兵庫県弁護士会紛争解決センターで裁判外紛争解決手続き（ADR）を利用し、先輩部員や学校側との和解が成立した。会見した男子生徒側による