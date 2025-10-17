きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安の動きが優勢となっており、ユーロドルは１．１６ドル台後半まで上昇している。本日の上げで１００日線を回復しており、１．１６９５ドル付近に来ている２１日線をうかがう展開が見られている。一方、ユーロ円は伸び悩んでいるものの、１７６円台はかろうじて維持。ドル円は先ほどから１５０円台に再び下落しているものの、ドル円に比べれば下げは小さいようだ。 本日