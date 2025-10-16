１５日、重慶市石柱トゥチャ族自治県橋頭鎮に広がる風景。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶10月16日】中国重慶市石柱トゥチャ族自治県橋頭鎮は武陵山の中腹に位置し、大風堡原生林や藤子溝国家湿地公園の美しい景観を誇る。橋頭鎮は近年、自然環境と田園風景を生かして農業・文化・観光を柱とした民宿やレジャー、観光などの発展に注力してきた。農村の遊休資産は地域活性化の原動力となっている。１５日