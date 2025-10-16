「フェニックス・リーグ、阪神３−５ＤｅＮＡ」（１６日、ひなたひむかスタジアム）阪神はＤｅＮＡに逆転負けを喫した。先発の富田は６回３安打無失点渡好投した。２点リードで迎えた九回に椎葉がまさかの４失点。ＤｅＮＡは八回から藤浪が登板した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−富田は試合を作った。「ちょっと格の違いっていうかな。キャッチャーに首振ったりして、自分の投げたいボールをきちっと（投げた