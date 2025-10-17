17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の4万8320円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては42.26円高。出来高は6218枚となっている。 TOPIX先物期近は3207.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.08ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物