クマの出没に伴う人的被害の深刻化を受け、警察庁は１６日、東京都千代田区で、都道府県警の担当幹部らを集めたクマ対応の研修会を初めて開いた。研修会には約５０人が出席。大学教授がクマの生態を説明したほか、各地の警察での対処事例が発表され、出席者は住民の避難誘導などの留意点を確認していた。警察庁の阿波拓洋・生活安全企画課長は「適切な役割分担をした対応が極めて重要」とし、関係機関と合同訓練を行うよう指