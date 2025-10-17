ホンダは１６日、原付き免許で運転できる排気量１１０ｃｃの新型二輪「スーパーカブ」シリーズなど４車種を１１月以降に順次発売すると発表した。１１月から強化される排ガス規制の影響で５０ｃｃ以下が生産終了することに合わせて開発した。電動アシスト自転車などの普及で国内市場は縮小傾向にあるが、性能を向上させた「新原付き」で二輪需要の開拓を図る。発進スムーズに新型車は「Ｌｉｔｅ（ライト）」シリーズと銘打ち、