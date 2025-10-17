1989（平成元）年10月17日、身長168センチで「小さな大打者」と呼ばれたヤクルトの若松勉外野手（42）が、体力の衰えを理由に19年間の選手生活からの引退を表明した。72、77年に首位打者、78年にはチーム初の日本一に貢献しシーズンMVPに輝いた。記者会見で「一生懸命やって悔いはない」と話した。