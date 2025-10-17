第一生命ホールディングス（HD）は16日、傘下の第一生命保険の社員が銀行など計27の出向先から内部情報を無断で持ち出していたと明らかにした。自社の営業活動には利用していないと説明している。日本生命保険でも出向先情報の不正取得が発覚しており、業界の慣行となっていた可能性がある。計27の出向先は保険商品を扱う銀行などの金融機関や販売代理店。第一生命HDによると取得した情報は出向先が持つ生保各社の販売シェアな