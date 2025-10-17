世界気象機関（WMO）によりますと、地球温暖化の原因になる温室効果ガスのうち、二酸化炭素の世界平均濃度が40年連続で過去最高を更新したことが分かりました。化石燃料の使用が年々増えていることや、世界的に森林火災が多かったことなどが要因と考えられています。気象庁は「豪雨や猛暑などの災害を減らすためにも、温室効果ガスを減らす必要がある」としています。