ソフトバンクは１６日に「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第２戦（みずほペイペイ）で日本ハムと対戦。３―０で零封勝ちを収め、日本シリーズ進出へ王手をかけた。主砲・柳田に一発が飛び出し勝利を収めたホークス。だが、チーム内には２２歳右腕のインパクトが確かに残った。打線は相手先発・福島の前にチャンスらしいチャンスを作れず。７回まで２安打に封じこまれ、７回に３者連続三振