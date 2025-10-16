阪神・及川雅貴投手（２４）が１６日の「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ第２戦（甲子園）に６番手で登板し、２戦連続で勝利投手となった。前日（１５日）は０―０の６回から１回２／３を無失点で抑え、自身にとってポストシーズン初白星。この日は延長１０回を三者凡退で流れをつくり、森下の劇的サヨナラ弾を呼び込んだ。どちらに転んでもおかしくない展開だった。先発・才木が５回３