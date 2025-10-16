ボートレース江戸川のＧ?「江戸川６３４杯モーターボート大賞」は１５日、予選３日目が行われた。長田頼宗（４０＝東京）は３日目、２Ｒで２コースから差して１着。１１Ｒはイン逃げを決めて連勝。得点率首位に浮上した。舟足も「整備してから感じが良くなった。中上くらいの足」と上向いている。平和島７１周年記念、鳴門７２周年記念、多摩川７１周年記念とＧ?３節連続で予選を突破しながら準優に届いていない。特に前走