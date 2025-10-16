ボートレースまるがめの「スカパー！・ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１８戦」は１６日、１２Ｒで優勝戦が行われ、４号艇の藤原仙二（２１＝滋賀）がまくり快勝。通算２回目、当地では初となる優勝を飾った。進入は枠なりの３対３。４コースからコンマ０５のトップＳを決めると１Ｍまでに他艇を豪快にまくり切ってバック先頭。そのまま?ゴールを駆け抜けた。「伸び寄りの調整をして、本番で効いた。節一でした。ほんとエン