東京都内の特殊詐欺の被害が急増する中、被害防止を呼びかける動画をカラオケ店の室内で流す取り組みが始まりました。今後、全国の店舗で実施されます。【画像】実際に特殊詐欺被害の防止動画が流れている様子都内における特殊詐欺の被害額がすでに過去最多を更新したことなどを受け、練馬区の「カラオケ館」では、曲と曲の間に特殊詐欺の被害防止を訴える動画を各室内で流し、利用客に対策などを呼びかけ始めました。「詐欺に