国民民主党の玉木代表と公明党の斉藤代表が党首会談を行い、企業・団体献金の規制強化などに向けて引き続き連携することで一致しました。【映像】国民・玉木代表と公明・斉藤代表のコメント「私どもと公明党がしっかりとタッグを組んで、これを実現していく、自民党にも働きかけていくということで、まさに手取りを増やすことにつながる」（国民・玉木代表）「今日は国民民主としっかりここを連携をして、これまでで共同で法案や