ジョン・ボルトン氏（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は16日、司法省が第1次トランプ政権で国家安全保障問題担当の大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏を機密文書の取り扱いに関する罪で起訴するよう連邦大陪審に16日中に求める方針だと報じた。安保政策などでトランプ大統領批判の急先鋒となっており、報復措置とみられている。トランプ氏は自身の過去の疑惑を追ってきた元捜査幹部や政敵らの刑