エアコンの設置工事を依頼した女性から現金をだまし取ったとして、男が逮捕されました。逮捕されたのは、千葉県茂原市の自営業・藤原弘也容疑者（48）で、今年4月、エアコンの設置を依頼した南房総市の女性に対し「エアコン3台は私の方で手配します」などとウソを言い、現金およそ60万円をだまし取った疑いがもたれています。藤原容疑者は現金を受け取った後、音信不通になっていたということですが、「エアコンの設置工事はやるつ