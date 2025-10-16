16日夕方、千葉県松戸市にあるマンションの一室で火事があり、この部屋から1人の遺体が見つかりました。住人の男性と連絡が取れていないということで警察は身元の確認を急いでいます。警察によりますと16日午後5時すぎ、千葉県松戸市にあるマンションの一室から「火が出ている」と110番通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、マンションの一室が焼けたということです。また部屋からは性別と年齢不明の1人の