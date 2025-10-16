◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神５×―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）ＤｅＮＡが阪神にサヨナラ負けを喫し、アドバンテージを含めて０勝３敗。絶体絶命の大ピンチに追い込まれた。２―２の４回、左手親指付け根のじん帯修復手術からＣＳ第１Ｓで約２か月ぶりに復帰した牧が、自身ＣＳ１号を放ち勝ち越しに成功。投手陣も先発の竹田が初回に２失点も、以降は無失点と