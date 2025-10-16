災害対応などのため、KDDIが能登半島にドローン基地を常設すると発表しました。KDDIは、石川・輪島市と七尾市にドローンが離着陸するための拠点「ドローンポート」を4カ所設置したと発表しました。ドローンは遠隔地から操作でき、AI（人工知能）により自動で飛行します。災害時を想定し、東京や北海道など異なる運営拠点から管理を行い、津波の発生状況の確認や行方不明者の捜索活動などに役立てます。また、平時は橋やトンネルな